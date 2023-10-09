Патрульні виявили керманича, який порушив правила дорожнього руху та спробував втекти.

В суботу близько 22-ї години під час патрулювання по вулиці Назарія Яремчука патрульні помітили автомобіль Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху. Увімкнувши спеціальні сигнали, інспектори спробували зупинити автівку, але водій не відреагував на законні вимоги поліцейських. Останній не зупинився, пришвидшив рух та спробував втекти. Інспектори передали інформацію про правопорушника колегам та спільно зупинили автомобіль на вулиці Руській.

Охоронці порядку зʼясували, що чоловіка позбавлено права керувати транспортними засобами за рішенням суду. Окрім того, чоловік мав явні ознаки наркотичного сп’яніння, але категорично відмовився пройти огляд на стан сп’яніння в найближчому медичному закладі.

Патрульні склали на чоловіка чотири адмінматеріали:

протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння);

протокол за ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права);

протокол за ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку транспортного засобу);

постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП.

Тепер його долю вирішуватиме суд.