У п’яти членів родини священника, який у Заліщиках захворів на коронавірус, COVID-19 не виявили.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук журналістам Суспільного.

За її словами у шести інших людей з Тернопільщини, аналізи яких досліджувалися в обласному лабораторному центрі раніше, також коронавірусу нема.

Сьогодні до Тернопільського ОЛЦ надійшли повідомлення про дві нові підозри на коронавірус.

Читайте на цю тему:

У Тернополі припиняє курсувати громадський транспорт. ВІДЕО

На Тернопільщині змусили самоізолюватися понад півтисячі людей, котрі могли заразитися від священника

Хворим на коронавірус виявився священник із Заліщик

На Тернопільщині через коронавірус введено режим надзвичайної ситуації

Коронавірус уже на Тернопільщині. Офіційно