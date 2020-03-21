У Тернопільській області виявили перший випадок інфікування новим коронавірусом.

Про це повідомив на офіційній сторінці у ФБ Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Небезпечну хворобу виявили у 56-річного мешканця Заліщик.

У штабі наголошують, що вживають всіх необхідних заходів, аби не допустити поширення інфекції. Також уже встановлені особи, котрі контактували із зараженим.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що коронавірусом заразилися четверо громадян Молдови після того, як побували у Почаївській лаврі. Про це заявив президент Молдови Ігор Додон.