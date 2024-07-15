Вірний військовій присязі, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України, загинув житель Заліщицької громади, Герой України – Богдан Іванович Черепаха.

Трагічну звістку повідомили у Заліщицькій міській раді.

“Виконавчий комітет Заліщицької міської ради, на чолі з міським головою Іваном Дроздом висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Захисника.

Пам’ять про Героя буде завжди жити в наших серцях, як втілення справжньої мужності та патріотизму”, – ідеться у повідомленні.

Щиро співчуваємо рідним. Вічна і світла пам’ять Герою.