Нагадаємо, перший випадок коронавірусу підтвердили на Тернопільщині. Захворів 57-річний житель Заліщицького району.

Це священик, який має велику сім’ю та контактував з великою кількістю людей. Відтак самоізолюватися змусили понад півтисячі осіб.

У Тернопільській області оголошено надзвичайну ситуацію. А в Заліщицькому районі та сусідніх районах встановлюють контрольні пости, де вимірюватимуть температуру. Порушників правил карантину штрафуватимуть.

«В області зафіксовано перший лабораторно підтверджений випадок на короновірусну інфекцію COVID 19. Комісією по надзвичайних ситуаціях введено на території області режим надзвичайної ситуації. Хворого госпіталізовано в інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги міста Тернополя. Стан хворого задовільний. Проводяться відповідні заходи, щодо контактних осіб. Велике прохання до всіх жителів області: залишаючись вдома, ви збережете здоров’я собі і вашим близьким. Це допоможе лікарям».

Обласний штаб боротьби з коронавірусом встановлює контактних осіб і вживає протиепідемічних заходів. У населених пунктах проводитимуть санітарну обробку вулиць, приміщень, транспорту.

Додамо, учора перший випадок коронавірусу підтвердили у Львівській області, а в Чернівцях виявили ще десять хворих. Відтак кількість захворілих коронавірусом в Україні сягнула 41.

Софія Романська

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