Як ми повідомляли, на Тернопільщині зафіксований перший випадок коронавірусної інфекції.

Інфікованим виявився 57-річний житель Заліщик.

За інформацією Тернопільської ОДА, він в ізоляції, лікарі оцінюють його стан як середньої важкості. Чоловіку надається симптоматичне лікування.

Встановлюються контактні особи. Їм буде рекомендовано самоізоляція.

Попередньо відомо, що чоловік священнослужитель. У нього велика сім’я.

Нагадаємо, в області введено режим надзвичайної ситуації. Для Жителів Заліщицького району та в сусідніх районах посилять обмеження в пересуванні. На виїздах із районного центру будуть встановлені поліцейські пости. Правоохоронці проводитимуть скрінінг.

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