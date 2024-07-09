Минулої доби на Тернопільщині ліквідовано чотири пожежі.

Зокрема, у селі Біла горіла майстерня. Від вогню врятовано адміністративну будівлю.

Пожежа господарської будівлі виникла у селі Воля Микулинецької громади. Вогнем знищено покриття будівлі, двері, соломорізку, речі домашнього вжитку на площі 120 м кв. Від вогню врятовано господарську будівлю та розташований поряд житловий будинок.

У центрі Тернополя, на вулиці Івана Франка, у контейнері зайнялося сміття. А в Заліщиках горіла суха трава на площі 0,002 га. Про це повідомили у ДСНС.