У Заліщиках так ремонтували 300 метрів дороги, що завдали збитків на мільйон гривень

На Тернопільщині слідчі повідомили про підозру у службовій недбалості директору товариства та приватному підприємцю.

Поліцейські встановили, що через неналежне виконання своїх службових обов’язків під час ремонту дорожнього покриття однієї із вулиць міста Заліщики підрядник та підприємець спричинили збитки бюджету на понад 1 203 225,79 гривень. Слідчі ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у вчиненому злочині.

За даними слідства, комунальне підприємство Заліщицької міської ради уклало договір з товариством з обмеженою відповідальність та приватним підприємцем про надання послуг. Підрядник – будівельна організація, зареєстрована у Тернопільському районі, – мала проводити ремонт дорожнього покриття протяжністю 322 метри однієї із вулиць міста Заліщики. Технічний нагляд за якістю виконаних робіт мав здійснювати підприємець з Чортківського району, у якого був наявний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду.

Замовник перерахував будівельній організації за послуги понад 1,7 млн грн, однак частина виконаних робіт за показниками якості не відповідала будівельним нормам. Директор підрядної організації неналежним чином провів будівельно-ремонтні роботи на об’єкті. Зі свого боку приватний підприємець, який мав здійснювати технічний нагляд, не перевірив їх якість.

Загальна сума завданих збитків комунальному підприємству склала понад 1,2 млн гривень.

Директору підрядного товариства та підприємцю слідчі ГУНП оголосили підозру за ч. 2 ст. 367 (невиконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам окремих юридичних осіб) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.