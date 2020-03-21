У Тернополі вводяться додаткові заходи для недопущення поширення коронавірусу. Зокрема, припиняє роботу громадський транспорт.

Відповідне рішення прийняли комісія міськради і штаб для боротьби з коронавірусом. Про це щойно заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Нагадаємо, вчора на Тернопільщині виявили перший випадок зараження смертоносною інфекцією. Хворим виявився священник із Заліщицького району. Відтак, в області ввели режим надзвичайної ситуації.

З понеділка, 23 березня, у Тернополі припиняється рух громадського транспорту. Тролейбуси і автобуси будуть виконувати лише спецрейси, якими зможуть дістатися місць роботи медики, працівники аптек, комунальних служб, правоохоронних органів, підприємств, що виготовляють продукти харчування. Для мешканців міста громадський транспорт буде недоступний. Пересуватися можна буде лише приватним транспортом або ж пішки. При цьому у місті введено масковий режим.

Крім того, на в’їздах у Тернопіль працюватимуть санітарно-контрольні пости, на яких будуть проводити температурний скринінг. У місто, найімовірніше, пропускатимуть лише транспорт, який перевозить продукти харчування та товари першої необхідності. Також дозволять проїзд транзитного транспорту.

Міський голова Тернополя закликав мешканців міста не панікувати у зв’язку з посиленням карантинних закладів. Він наголосив, що це робиться, аби убезпечити всіх від поширення коронавірусу.

– Ми змушені вжити таких заходів для того, аби попередити поширення інфекції. Ми забезпечимо повноцінне функціонування міста і наявність всього необхідного у крамницях, – зазначив Сергій Надал.

Очільник Тернополя також закликав людей не відвідувати у неділю богослужіння, а помолитися вдома.

Наживо: У Тернополі ввели надзвичайну ситуацію через перший випадок коронавірусу У Тернополі ввели надзвичайну ситуацію через перший випадок коронавірусу Опубліковано Сергієм Надалом Субота, 21 березня 2020 р.

Читайте на цю тему:

Пости і посилений контроль: як працюватиме поліція Тернопільщини під час надзвичайної ситуації

На Тернопільщині змусили самоізолюватися понад півтисячі людей, котрі могли заразитися від священника

Хворим на коронавірус виявився священник із Заліщик

На Тернопільщині через коронавірус введено режим надзвичайної ситуації