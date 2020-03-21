Як ми повідомляли, у Тернопільській області з метою боротьби з поширенням коронавірусу впроваджується надзвичайна ситуація.

Таке рішення прийняли вчора на засіданні оперативного штабу з організації профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню COVID-19 на території Тернопільської області.

Нагадаємо, перший випадок хвороби офіційно підтверджений в Заліщицькому районі.

Як повідомляють у поліції, правоохоронці забезпечуватимуть правопорядок та дотримання законності на території краю. Посилять контроль за дотриманням обмежувальних заходів.

Так, на виїзді із Заліщиків буде встановлено три пости. Поліцейські контролюватимуть виїзд та в’їзд в місто, аби не допустити поширення захворювання.

Ці заходи лише заради однієї мети —допомогти зберегти життя і здоров’я краян. Тож правоохоронці звертаються до громадян дотримуватися встановлених правил безпеки, обмежити своє пересування та не виходити зайвий раз з домівки.

Читайте на цю тему:

На Тернопільщині змусили самоізолюватися понад півтисячі людей, котрі могли заразитися від священника

Хворим на коронавірус виявився священник із Заліщик

На Тернопільщині через коронавірус введено режим надзвичайної ситуації