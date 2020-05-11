Сьогодні, 11 травня, в Україні розпочнеться зняття перших карантинних обмежень.

Так, сьогодні будуть відкриті для відвідувань парки, сквери, зони відпочинку, дитячі та спортивні майданчики на вулиці, інформує UATV.

Крім того, зможуть працювати салони краси, перукарні, але за певних умов, розроблених Міністерством охорони здоров’я. Заклади громадського харчування відкриють свої літні майданчики під відкритим небом з вимогою розстановки столів на відстані не менше 1,5 метра. Також вони продаватимуть страви на виніс.

Кабмін дозволив оптову і роздрібну торгівлю непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в ТРЦ.

Музеї та історико-культурні заповідники відновлять роботу. Театри, цирки та концертні організації зможуть проводити репетиції без глядачів.

Дозвіл працювати отримали підприємства, задіяні в галузі засобів масової інформації.

Крім цього, постанова Кабміну знімає обмеження на діяльність адвокатів, аудиторів, психологів і стоматологів.

У свою чергу прем’єрміністр Денис Шмигаль на сторінці в Facebook заявив, що послаблення карантину в кожному регіоні залежатиме від місцевої влади.

“Простий приклад: уряд дозволив відкрити магазини в ТРЦ, а також салони краси. Міська влада Києва вирішила почекати з відкриттям ТРЦ, а міська влада Львова вважає, що відкривати перукарні поки зарано. Це відповідальна позиція керівників міст. Вони керуються цифрами МОЗ та динамікою поширення хвороби”, – пояснив він.

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