Три тернопільські ринки готуються розпочати роботу в умовах карантину з 13 травня.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Три продовольчі ринки, які відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я, розпочнуть свою роботу 13 травня:

ТзОВ Тернопільський міський ринок ЛТД;

ТзОВ ВІП-МАРКЕТ («Овочевий ринок»);

ТзОВ ПРАЙМ ВЕСТ (ринок «Оріон»).

Зараз керівники ринків готуються до початку роботи та проводять переобладнання приміщень необхідними елементами захисту.

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