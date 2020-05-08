Три тернопільські ринки готуються розпочати роботу в умовах карантину з 13 травня.
Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.
Три продовольчі ринки, які відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я, розпочнуть свою роботу 13 травня:
ТзОВ Тернопільський міський ринок ЛТД;
ТзОВ ВІП-МАРКЕТ («Овочевий ринок»);
ТзОВ ПРАЙМ ВЕСТ (ринок «Оріон»).
Зараз керівники ринків готуються до початку роботи та проводять переобладнання приміщень необхідними елементами захисту.
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