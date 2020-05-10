На входах у ринки, які запрацюють у Тернополі з 13-го травня, планують облаштувати контрольно-пропускні пункти.

Про це йшлося на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом.

На КПП проводитимуть температурний скринінг покупцям і продавцям, перевірятимуть насамперед іногородніх відвідувачів.

“У зв’язку з тим, що з 13 травня планують розпочати роботу ринки, можливо, забезпечимо пости на в’їздах в ринки. Туди може їхати багато іногородніх, яких потрібно перевірити щодо дотримання температурного режиму та інше. Також стежитимуть за діяльністю ринків фахівці Держпродспоживслужби. Хоч і дозволена нині робота деяких закладів, проте чітко прописані умови, яких вони повинні дотримуватися. Постанова головного державного санітарного лікаря оприлюднена, вона є у відкритому доступі, всі зобов’язані її дотримуватися”, – наголосив міський голова Сергій Надал.

Додамо, минулого тижня у Тернополі дозволили працювати закладам торгівлі готовою їжею та напоями. За інформацією Тернопільського відділу поліції, порушень у такій діяльності не зафіксовано.

Софія Романська