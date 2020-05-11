З 11 травня в Україні послаблять карантин.

Зокрема, можна буде вільно відвідувати парки, дозволять працювати багатьом представникам бізнесу. Втім, роботу громадського транспорту поки не відновлюватимуть. Також залишається актуальною рекомендація щодо маскового режиму та дотримання санітарно-епідеміологічних правил.

У Тернополі з 13 травня запрацюють ринки, також заплановане відновлення роботи багатьох непродуктових магазинів. За дотриманням санітарно-епідеміологічних норм стежитиме Держпродспоживслужба.

“Оцінка перспективи виходу із епідемії така: очевидно, що це відбуватиметься поступово. Вихід буде довготривалим. Ймовірно, буде введений так званий адаптивний вихід, тобто дадуть можливість окремим територіям виходити, враховуючи конкретну епідситуацію. Це може нагадувати вихід людини з голодування. Нині маємо таку ситуацію, коли потрібно виходити поступово, щоб не нашкодити. Треба обов’язково дотримуватися всіх попередніх рекомендацій щодо соціального дистанціювання, використання дезінфікувальних засобів, засобів захисту, дотримання нормативу площі на одного відвідувача, щодо температурного режиму, вентиляції. Всі ці рекомендації будуть по-особливому важливі, коли постане питання збільшення кількості громадського транспорту. Ми маємо думати, як не допустити, щоб громадський транспорт був переповненим”, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Попри тенденцію зниження кількості виявлених випадків COVID-19, коронавірус Тернопільщини не покинув. Відтак жителів краю просять звикати до нової реальності. Адаптивний карантин, за прогнозами Уряду, триватиме до кінця року. Оскільки восени ймовірна чергова хвиля епідемії.

Софія Романська

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