Протягом квітня 2020 року в Тернопільський міськрайонний центр зайнятості звернулися 1178 осіб, які проживають на території Тернопільської МТГ.

Чисельність незайнятого населення, що перебували на обліку протягом січня – квітня 2020 року у міськрайонному центрі зайнятості, з урахуванням зареєстрованих на початок року, склала 5806 осіб.

Станом на 1 травня 2020 року на обліку в центрі зайнятості перебували 3439 незайнятих громадян з числа осіб, що проживають на території Тернопільської МТГ, з них статус безробітного мали 2401 особа. Жінки складають 60,7 % від загальної чисельності безробітних. Відсоток молоді до 35 років серед безробітних – 44,4 % на 01.05.2020 року.

У зв’язку із запровадженням надзвичайної ситуації, для бажаючих зареєструватись у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості надана можливість подати документи (заяви про надання/поновлення статусу безробітного та призначення/поновлення допомоги по безробіттю) на e-mail: tern_tr@dcz.gov.ua.

Також є можливість подання заяв на реєстрацію через онлайн-портал “Дія”.

На період встановлення карантину на території України, обслуговування незайнятих громадян та надання соціальних послуг в службі зайнятості здійснюється дистанційно. І тут основна роль відводиться роботі кар’єрних радників, адже вони здійснюють комунікацію як із вже зареєстрованим безробітним, так і з тими особами, які бажають зареєструватись у центрі зайнятості в пошуках роботи. При спілкуванні із вже зареєстрованими безробітними кар’єрні радники опрацьовують наявні вакансії, пропонують скористатись послугами профконсультанта, щоб пройти профдіагностичне тестування та запрошують до участі у тематичних вебінарах. Щодня кар’єрні радники Тернопільського міськрайонного центру зайнятості здійснюють опрацювання поданих особисто та через електронну пошту заяв про надання статусу безробітного та надають консультації при виникненні додаткових запитань. Щодня ними надається понад 100 консультаційних послуг особам, які мають намір звернутись у центр зайнятості в пошуках роботи. Зокрема за період з 12.04.2020 р. по 30.04.2020 р. ними надано послуг для понад 1900 таких осіб, з яких близько 1200 особам надано статус безробітного. Робота центру зайнятості і надалі продовжується в напрямку сприяння зайнятості особам, і кар’єрні радники завжди оперативно опрацьовують нові вакансії та надають дану інформацію особам, які шукають роботу.