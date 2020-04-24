Тернополяни, які повертаються з-за кордону, повинні піти на обсервацію в Тернопільську лікарню №3. Цього вимагає постанова Уряду.

Як повідомляють у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом, у лікарні пацієнти перебувають в окремих палатах, де є санвузли та душ.

Постановою Уряду не передбачене харчування людей, які знаходяться на обсервації. Однак влада Тернополя прийняла рішення годувати людей за кошти міського бюджету, – пояснює головний лікар Тернопільської лікарні №3 Юрій Лазарчук. Тому тернополяни на обсервації отримують триразове харчування.

Контактувати з іншими пацієнтами не можна. У палатах є вихід на балкон.

Щодня палати кварцують, люди в цей час чекають на балконі. Кожен пацієнт має термометр і слідкує за своєю температурою тіла.

Станом на 23 квітня на обсервації у Тернопільської лікарні №3 перебуває 20 людей, які повернулися з-за кордону.

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