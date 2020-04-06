У Тернополі чоловіка, який повернувся з-за кордону, рідні не пустили додому.

Житель обласного центру приїхав із заробітків з Польщі. Згідно правил, встановлених на час карантину, хотів самоізолюватися, проте його в помешкання не пустила дружина.

Тернополянин залишився ночувати на вулиці, а наступного дня звернувся за допомогою до правоохоронців.

– Працівники поліції направили даного чоловіка в один з медичних закладів, призначених для таких громадян, які не мають де пройти самоізоляцію після повернення на територію України, – каже заступник начальника Тернопільського відділу поліції Іван Рибчак.

Правоохоронці нагадують, що самоізоляція повинна тривати 14 днів з моменту перетину кордону. Дотримання правил умов карантину перевіряють щодня працівники поліції.

При виявленні порушень правил самоізоляції, каже Іван Рибчак, на даних громадян складаються протоколи про адміністративне правопорушення згідно статті 44-3 КУпАП – Порушення правил карантину людей. Штраф за недотримання карантинного режиму від 17 до 34 тисяч гривень.

Читайте на цю тему:

На Тернопільщині оштрафували заробітчанина, котрий не дотримувався самоізоляції. ВІДЕО

Приїхав з Польщі: у ще одного тернополянина виявили коронавірус