За допомогою до працівників Бережанського відділу поліції звернувся мешканець райцентру. Чоловік перебуває на самоізоляції і не має змоги придбати продукти харчування. Він зателефонував в поліцію.

Бережанчанин розповів, що нещодавно повернувся з-за кордону. Режиму самоізоляції він не порушує, однак проживає сам і нікому закупити для нього продукти харчування. Він зазначив, що просив допомогти сусідів, однак ті відмовилися.

Працівники поліції закупили необхідні продукти та привезли чоловіку. Вони також надали краянину координати благодійних та волонтерських організацій, які допомагають людям на карантині.

Правоохоронці закликають громадян не бути байдужими до чужих проблем у цей складний період! Самоізоляція протягом 14 днів є обов’язковою для всіх громадян, котрі повернулися з-за кордону, тому варто проявляти до таких людей увагу та доброзичливість.

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