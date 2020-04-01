У Тернополі підтвердили третій випадок захворювання на СОVID-19.

Про це повідомили у Тернопільському штабі для боротьби з коронавірусом.

Інфекція підтвердилася у чоловіка 55-ти років, який повернувся із Польщі. Зараз він перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги. З тернополянами, в яких підтвердили коронавірус раніше, не контактував.

Загалом від початку епідемії коронавірусу лабораторно підтверджено СОVID-19 у 3 жителів Тернополя. Двоє чоловіків з Тернополя – 55 і 62 роки, в яких підтвердили COVID-19 раніше, знаходяться на амбулаторному лікуванні.

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