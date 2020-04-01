Вчора на Тернопільщині було підтверджено 20 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

Загалом станом на 22 годину 31 березня в області налічувалося 98 хворих, у яких підтвердили діагноз COVID-19.

Абсолюна більшість інфікованих – з Монастириського району. Їх 76. Ще 11 – мешканці Заліщицького району. 5 – жителі Козівського району, 2 – Тернополя, 2 – Кременецького району. По одному випадку зафіксовано у Тернопільському та Бережанському районах.

Загалом в Україні уже 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 17 випадків – летальні. 10 людей одужали.

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