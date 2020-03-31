Більше трьохсот тернополян перебувають на самоізоляції.

Про це повідомив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак під час засідання оперативного штабу 30 березня. Це всі, хто повернувся з-за кордону, і хто перебуває під спостереженням сімейних лікарів. Вони щоденно, у телефонному режимі, повідомляють сімейних лікарів про свій стан здоров’я.

Інформацію про осіб, які повинні самоізолюватися медики отримують із різних джерел.

– Про людей, які прибувають до Тернополя організованими групами отримує інформацію ДСНС, – розповіла Ольга Ярмоленко, заступник начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення. – Наприклад, якщо приїжджає 20 людей, яких організовано забирали з поїзда автобусом, то працівники міського лабораторного центру очікують цих людей. Вони приїжджають, їхній одяг і речі проходять через дизкамеру. Міський лабораторний центр реєструє їх, серед них можуть бути тернополяни. Для решта викликаються машини з районів і їх забирають. Тоді міський лабораторний центр, не залежно від того, яка година доби, телефонує у Центр первинної санітарної допомоги і встановлює чи є у прибулих сімейний лікар чи немає, надаємо його, встановлюємо чи є місце проживання не в гуртожитку, чи є умови для самоізоляції. Самоізоляція повинна бути в окремій кімнаті. Це одне джерело. Наступне джерело – свідомі громадяни, які зголошуються самі. Вони телефонують на гарячу лінію, і говорять що не мають сімейного лікаря і його призначають. Третє – інформація від людей. Зараз діє платформа «Попіклуйся про сусіда», наприклад, за 29 березня на неї було 17 звернень. З них, за допомогою поліції ми ідентифікували 9 людей. З ними всіма поспілкувалися і двоє пішли на самоізоляцію. Одна жінка поїхала у Вишнівчик, хоча вона зареєстрована у Тернополі, там вона має окреме житло, і ми передали її сімейному лікарю у Вишнівчику. Друга особа – житель Тернополя приїхав з Чехії і проживав у гуртожитку. Він визначився, що буде на самоізоляції у Зборівському районі. Наш сімейний лікар кожен день з ним спілкується. Інших семеро – це люди, які вже не підлягали самоізоляції, оскільки минуло два тижні з часу їх приїзду з-за кордону.

Станом на 31 березня на платформу «Попіклуйся про сусіда» надійшло 38 повідомлень. З них – 17 або не підтвердилося, або люди завершили термін ізоляції, 11 – перебувають на самоізоляції, 10 – ще на опрацюванні. У міській раді закликають і далі користуватися цим сервісом та повідомляти про осіб, які не дотримуються самоізоляції. За словами Ольги Ярмоленко, кожна людина, яка приїхала з-за кордону і самоізолюється – це найкращий метод запобігти поширенню COVID-19 на території громади та України.

Ольга Трач