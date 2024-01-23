Цими днями погоду на Тернопільщині зумовлюватиме проходження атмосферних фронтів від циклонічної депресії над північною Європою. Відтак у краї випадатиме мокрий сніг з дощем, дошкулятиме штормовий вітер, температура повітря вдень залишатиметься плюсовою.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, протягом тижня на Тернопільщині зберігатиметься похмура дощова погода. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вночі погодні умови визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, вдень – проходження атмосферних фронтів від циклонічної депресії над північною Європою.

«Опади у вигляді мокрого снігу прийшли до нас із Західної Європи. Окрім мокрого снігу, далі спостерігатиметься поривчастий некомфортний південно-західний вітер та досить тепла погода з денною температурою повітря 0+2 градуси. Мокрий сніг погіршуватиме видимість на дорогах та ускладнюватиме авто- і пішорух, тому уважно», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, похмура волога погода затримається у західному регіоні. Через перепади температурних показників утворюватиметься ожеледиця.