Патрульні продовжують виявляти громадян, які мають з собою заборонені речовини.

Вчора близько 11-ї години, патрулюючи на вулиці Степана Будного, інспектори помітили підозрілого чоловіка. Охоронці порядку зупинили громадянина. Під час спілкування з патрульними, останній помітно нервував та намагався уникнути розмови.

Поліцейські провели, відповідно до закону, поверхневу перевірку та виявили у чоловіка шприц з невідомою речовиною білого кольору, ймовірно, наркотичною та лікарські препарати, які обмежені в обігу.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого зʼясування всіх обставин цієї події.