Основна сесія ЗНО-2020 розпочнеться 25 червня, – повідомила в. о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Ймовірно абітурієнти складатимуть тестування у медичних масках, рукавичках, між кожним учасником зберігатиметься півтораметрова дистанція.

Наразі на Тернопільщині готують пункти тестування. Цього року вони діятимуть і в районних центрах, – повідомив відповідальний за організацію ЗНО в області Юрій Шайнюк. Це спростить абітурієнтам із віддалених населених пунктів добирання.

“У Тернопільській області зареєстровано понад десять тисяч учасників тестування на українську мову та літературу. Понад три з половиною тисячі — з математики, більше восьми тисяч з історії України, понад дві з половиною тисячі — з англійської мови, з географії — більше п’яти тисяч, понад дві тисячі — з біології, найменша кількість з німецької, французької, іспанської мов. Під час формування пунктів тестування будемо намагатися зменшити ті відстані, які учасникам доведеться долати на ЗНО. Будемо старатися по максимуму сформувати пункти тестування у районних центрах, щоб абітурієнтам із сільської місцевості було недалеко добиратися. Навчальні програми ЗНО будуть відмінні від минулорічних, тобто окремі завдання будуть змінені”.

Організатори тестування припускають, що цього року через епідемічну ситуацію учасників ЗНО може поменшати. Коли відбудеться вступна кампанія, наразі невідомо.

Софія Романська

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