Навчальний рік у тернопільських школах завершиться 29 травня.

Про це під час засідання міського оперативного штабу повідомила начальник управління освіти і науки Ольга Похиляк.

– З керівниками всіх загальносвітніх закладів ми провели нараду, на якій обговорили оцінювання учнів та організоване завершення навчального року, – зазначила Ольга Похиляк. – Триває дистанційне навчання і завершиться воно 29 травня. Структура навчального року не зміниться, вона була затверджена педагогічними радами шкіл ще у серпні 2019 року. Свята останнього дзвоника у школах не буде, але ми запропонували керівникам закладів креативно підійти до цього питання і провести його в он-лайн-режимі з відповідними підсумками досягнень учнів. Державна підсумкова атестація у четвертих та дев’ятих класах відмінена. Зовнішнє незалежне оцінювання не буде відмінено. Залежно від тривалості карантину є два варіанти коли його проведуть: з середини червня до липня або ж у серпні. Відповідно, тут вже не може йти мова про проведення традиційного випускного, як це було раніше у Тернополі.

Ольга Трач