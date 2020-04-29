Тернопільські вчителі отримали рекомендації стосовно того, як проводити річне оцінювання учнів.

Детальніше про це розповіла начальник управління освіти і науки Ольга Похиляк.

– Під час дистанційного навчання оцінювання учнів може проводитися в синхронному режимі, якщо є технічні умови і зворотній зв’язок між вчителем і учнями. Інший варіант – асинхронне оцінювання, коли дитина самостійно опрацьовує матеріал. Ми зорієнтували керівників, що на сайті кожного закладу має бути розділ «Дистанційне навчання». У ньому мають бути графіки проведення підсумкових контрольних робіт. Оцінювання буде проводитись за підсумками першого семестру, тематичних та підсумкових оцінок у період із середини січня до 12 березня, за результатами дистанційного навчання. Ми зорієнтували педагогів на гуманне ставлення до оцінювання учнів. Бали мають бути виставлені не нижчі, ніж у першому семестрі, а якщо дитина гарно працювала під час дистанційного навчання, то й вищі.

Ольга Трач

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