Днями інформаційно освітній ресурс «Освіта.ua» оприлюднив рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернополя, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками національного мультипредметного тесту (НМТ) 2023 року.

Для формування рейтингу загальноосвітніх закладів використано результати НМТ, які отримали випускники шкіл у 2023 році.

Специфікою цьогорічного рейтингу є те, що учасники проходили тестування в умовах воєнного стану. Відтак, замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання, випускники проходили національний мультипредметний тест (українська мова, математика, предмет на вибір).

Національний мультитест було проведено у формі компʼютерного тестування з використанням лише завдань із закритою формою відповіді. 

Варто зазначити, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей. 

Рейтинг шкіл м. Тернополя за результатами НМТ 2023

Назва навчального закладуМісцеTOPРейт. балБал 
НМТ		Учнів / тестівСклав (%)
Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл.140144.6168.582/237100
Тернопільська ЗОШ I-III ст. №18 Тернопільської міськради Тернопільської обл.289140.516515/45100
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.3258135.8158.377/228100
Тернопільська спеціалізована школа I-III ст. №29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.4265135.7158.748/141100
Тернопільський НВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука» Тернопільської міськради Тернопільської обл.5345134.4156.964/186100
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №28 Тернопільської міськради Тернопільської обл.6459133.1155.937/11199
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №14 ім. Б. Лепкого Тернопільської міськради Тернопільської обл.7471133155.551/153100
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.8509132.5154.763/189100
Тернопільська ЗОШ I-III ст. №22 Тернопільської міськради Тернопільської обл.9526132.4154.851/153100
Тернопільська ЗОШ I-III ст. №19 Тернопільської міськради Тернопільської обл.10529132.4154.566/195100
Тернопільський НВК “Загальноосвітня школа I-III ст. – медичний ліцей №15 імені Лесі Українки” Тернопільської міськради Тернопільської обл.11616131.5153.943/129100
Тернопільська ЗОШ I-III ст. №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міськради Тернопільської обл.12776130.3152.351/15099
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №23 Тернопільської міськради Тернопільської обл.13850129.7151.842/126100
Тернопільська класична гімназія Тернопільської міськради Тернопільської обл.14866129.6151.933/99100
Тернопільський технічний ліцей Тернопільської міськради Тернопільської обл.15909129.4151.632/93100
Тернопільський НВК “Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого” Тернопільської міськради Тернопільської обл.16948129.1151.620/48100
Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.17982128.9150.944/129100
Тернопільська спеціалізована школа I-III ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.18993128.8151.130/8499
Тернопільська ЗОШ I-III ст. №11 Тернопільської міськради Тернопільської обл.19995128.815129/87100
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 27 імені Віктора Гурняка Тернопільської міськради Тернопільської обл.201162127.915027/78100
Тернопільська ЗОШ I-III ст. №24 Тернопільської міськради Тернопільської обл.211164127.9148.6100/297100
Тернопільський ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети Тернопільської міськради Тернопільської обл.221233127.5149.337/10899
Тернопільський НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич” Тернопільської міськради Тернопільської обл.231276127.214936/10899
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №26 імені Дмитра Заплітного Тернопільської міськради Тернопільської обл.241335126.9148.828/84100
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Тернопільської міськради Тернопільської обл.251504126.2147.931/9399
Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №13 імені Андрія Юркевича Тернопільської міськради Тернопільської обл.261694125.3147.119/54100
Тернопільська ЗОШ I-III ст. №4 Тернопільської міськради Тернопільської обл.271748125.1146.445/13298
Тернопільський НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2” Тернопільської міськради Тернопільської обл.282458122.6143.537/11197
ВСП “Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя”292755121.6137.8318/93999
ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету»302907121.1136.8356/101498
Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола313072120.6138.4214/62498
Тернопільська ЗОШ I-III ст. №20 імені Руслана Муляра Тернопільської міськради Тернопільської обл.323459119.5140.226/7897
Тернопільська ЗОШ I-III ст. №10 Тернопільської міськради Тернопільської обл.333499119.4139.843/12698
Тернопільський мистецький фаховий коледж ім. Соломії Крушельницької343880118.5138.833/9998
Тернопільський академічний ліцей «генезис» Тернопільської міськради354149117.6137.742/12099
Приватний фаховий навчальний заклад «Медичний коледж»364417116.8136.747/13599
Тернопільський фаховий коледж харчових технологій і торгівлі374651116.1135.853/14799
Тернопільський кооперативний фаховий коледж384987115.2134.377/21998
Маріупольський електромеханічний технікум395053115135.213/2195
Державний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну”405626113.2132.912/36100
ВСП “Гімназія “Гармонія” Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола”415814112.5132.211/3397
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму”426276110.7129.835/8798
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі”436581109.2128.124/6999
Державний навчальний заклад “Тернопільський центр професійно-технічної освіти”446855107.6125.950/13894
Тернопільське вище професійне училище № 4 імені Михайла Паращука457156104.8122.835/9695