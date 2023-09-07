Днями інформаційно освітній ресурс «Освіта.ua» оприлюднив рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернополя, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками національного мультипредметного тесту (НМТ) 2023 року.
Для формування рейтингу загальноосвітніх закладів використано результати НМТ, які отримали випускники шкіл у 2023 році.
Специфікою цьогорічного рейтингу є те, що учасники проходили тестування в умовах воєнного стану. Відтак, замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання, випускники проходили національний мультипредметний тест (українська мова, математика, предмет на вибір).
Національний мультитест було проведено у формі компʼютерного тестування з використанням лише завдань із закритою формою відповіді.
Варто зазначити, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.
Рейтинг шкіл м. Тернополя за результатами НМТ 2023
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал
НМТ
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|1
|40
|144.6
|168.5
|82/237
|100
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №18 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|2
|89
|140.5
|165
|15/45
|100
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|3
|258
|135.8
|158.3
|77/228
|100
|Тернопільська спеціалізована школа I-III ст. №29 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|4
|265
|135.7
|158.7
|48/141
|100
|Тернопільський НВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука» Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|5
|345
|134.4
|156.9
|64/186
|100
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №28 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|6
|459
|133.1
|155.9
|37/111
|99
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №14 ім. Б. Лепкого Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|7
|471
|133
|155.5
|51/153
|100
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|8
|509
|132.5
|154.7
|63/189
|100
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №22 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|9
|526
|132.4
|154.8
|51/153
|100
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №19 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|10
|529
|132.4
|154.5
|66/195
|100
|Тернопільський НВК “Загальноосвітня школа I-III ст. – медичний ліцей №15 імені Лесі Українки” Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|11
|616
|131.5
|153.9
|43/129
|100
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №16 імені Володимира Левицького Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|12
|776
|130.3
|152.3
|51/150
|99
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №23 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|13
|850
|129.7
|151.8
|42/126
|100
|Тернопільська класична гімназія Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|14
|866
|129.6
|151.9
|33/99
|100
|Тернопільський технічний ліцей Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|15
|909
|129.4
|151.6
|32/93
|100
|Тернопільський НВК “Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого” Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|16
|948
|129.1
|151.6
|20/48
|100
|Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №17 імені Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|17
|982
|128.9
|150.9
|44/129
|100
|Тернопільська спеціалізована школа I-III ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|18
|993
|128.8
|151.1
|30/84
|99
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №11 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|19
|995
|128.8
|151
|29/87
|100
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. № 27 імені Віктора Гурняка Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|20
|1162
|127.9
|150
|27/78
|100
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №24 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|21
|1164
|127.9
|148.6
|100/297
|100
|Тернопільський ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|22
|1233
|127.5
|149.3
|37/108
|99
|Тернопільський НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич” Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|23
|1276
|127.2
|149
|36/108
|99
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №26 імені Дмитра Заплітного Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|24
|1335
|126.9
|148.8
|28/84
|100
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|25
|1504
|126.2
|147.9
|31/93
|99
|Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №13 імені Андрія Юркевича Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|26
|1694
|125.3
|147.1
|19/54
|100
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №4 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|27
|1748
|125.1
|146.4
|45/132
|98
|Тернопільський НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2” Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|28
|2458
|122.6
|143.5
|37/111
|97
|ВСП “Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя”
|29
|2755
|121.6
|137.8
|318/939
|99
|ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету»
|30
|2907
|121.1
|136.8
|356/1014
|98
|Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола
|31
|3072
|120.6
|138.4
|214/624
|98
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №20 імені Руслана Муляра Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|32
|3459
|119.5
|140.2
|26/78
|97
|Тернопільська ЗОШ I-III ст. №10 Тернопільської міськради Тернопільської обл.
|33
|3499
|119.4
|139.8
|43/126
|98
|Тернопільський мистецький фаховий коледж ім. Соломії Крушельницької
|34
|3880
|118.5
|138.8
|33/99
|98
|Тернопільський академічний ліцей «генезис» Тернопільської міськради
|35
|4149
|117.6
|137.7
|42/120
|99
|Приватний фаховий навчальний заклад «Медичний коледж»
|36
|4417
|116.8
|136.7
|47/135
|99
|Тернопільський фаховий коледж харчових технологій і торгівлі
|37
|4651
|116.1
|135.8
|53/147
|99
|Тернопільський кооперативний фаховий коледж
|38
|4987
|115.2
|134.3
|77/219
|98
|Маріупольський електромеханічний технікум
|39
|5053
|115
|135.2
|13/21
|95
|Державний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну”
|40
|5626
|113.2
|132.9
|12/36
|100
|ВСП “Гімназія “Гармонія” Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола”
|41
|5814
|112.5
|132.2
|11/33
|97
|Державний професійно-технічний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму”
|42
|6276
|110.7
|129.8
|35/87
|98
|Державний професійно-технічний навчальний заклад “Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі”
|43
|6581
|109.2
|128.1
|24/69
|99
|Державний навчальний заклад “Тернопільський центр професійно-технічної освіти”
|44
|6855
|107.6
|125.9
|50/138
|94
|Тернопільське вище професійне училище № 4 імені Михайла Паращука
|45
|7156
|104.8
|122.8
|35/96
|95