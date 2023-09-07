Днями інформаційно освітній ресурс «Освіта.ua» оприлюднив рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернополя, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками національного мультипредметного тесту (НМТ) 2023 року.

Для формування рейтингу загальноосвітніх закладів використано результати НМТ, які отримали випускники шкіл у 2023 році.

Специфікою цьогорічного рейтингу є те, що учасники проходили тестування в умовах воєнного стану. Відтак, замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання, випускники проходили національний мультипредметний тест (українська мова, математика, предмет на вибір).

Національний мультитест було проведено у формі компʼютерного тестування з використанням лише завдань із закритою формою відповіді.

Варто зазначити, учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Ці чинники істотно вплинули на місце конкретного закладу в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.

Рейтинг шкіл м. Тернополя за результатами НМТ 2023