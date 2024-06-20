Два дні тривав на Тернопільщині семінар «Перспективи розвитку професійної освіти: моделювання мережі закладів та нові стандарти в часи трансформації». Участь у ньому взяли керівники усіх департаментів обласних військових адміністрацій та представники закладів професійно-технічної освіти.

Реформа професійно-технічної освіти триває із 2019 року. Одним з її завдань є сформувати ефективну мережу закладів, яких зараз є 606.

– Маємо нові виклики пов’язані з демографічною ситуацією, з міграцією населення, – зауважила під час брифінгу у ТОВА Ірина Шумік – генеральний директор директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України. – Для того щоб українці здобували якісну професійну освіту нам треба максимально інвестувати в мережу, розвивати її, закуповувати нове обладнання, забезпечувати нові умови для навчання. Впродовж двох днів ми мали унікальну можливість поспілкуватися, презентувати індикатори бачення майбутньої мережі, зрозуміти як буде інтегровано останній етап реформи НУШ і розбудови мережі академічних професійних ліцеїв. Також ознайомилися з кращими практиками Тернопільської області у трьох закладах професійно-технічної освіти: у Збаражі, Кременці, Тернополі. Ми відзначаємо великий стрибок у розвитку закладів, дякуємо колегам з місцевих та обласних адміністрацій за підтримку, як фінансову, так і організаційну таких закладів. Нарешті професійна освіта почала змінюватися, і показники вступу на навчання, зокрема до закладів професійно-технічної освіти Тернопільської області, свідчать про зростання популярності підготовки за робітничими професіями, що у контексті воєнного стану і в контексті того, що ми потребуємо великої кількості кваліфікованих кадрів для відбудови, відновлення і подальшого розвитку економіки, є надзвичайно важливим.

Підготовку робітничих кадрів в області, за даними департаменту освіти і науки ТОВА, здійснюють у 19 закладах професійно-технічної освіти та двох закладах фахової передвищої освіти, що мають у своїй структурі відділення підготовки кваліфікованих робітників, за такими основними напрямами економічної діяльності: сільське господарство, будівництво, машинобудування, транспорт і зв’язок, сфера обслуговування, громадське харчування, швейне виробництво.

За останні три роки в області відкрито два навчально-практичні центри із сучасним інноваційним обладнанням, на яке затрачено понад 4,1 мільйона гривень бюджетних коштів та коштів інвесторів. Окрім цього, три навчально-практичні центри буде створено до кінця 2024 року, на які виділено 13 мільйонів 252,5 тисячі гривень. Їх відкриють у Державному навчальному закладі «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» («Оператор дистанційно керованих апаратів»), у Державному навчальному закладі «Кременецький професійний ліцей» («Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів», «Слюсар з паливної апаратури»), у Державному навчальному закладі «Чортківське вище професійне училище»(«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»).

Фото зі сторінки ТОВА у фейсбуці