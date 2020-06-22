З 22 червня діяльність дитячого садочка №9 тимчасово призупинено.

Як повідомили у міській раді, таке рішення прийнято у зв’язку із реєстрацією лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 у працівника закладу №9.

Про дату відновлення роботи дошкільного закладу буде повідомлено додатково.

Зазначимо, що у відповідності до п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392, особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19, підлягають обов’язковій самоізоляції.

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