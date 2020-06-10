Коронавірус виявили у працівника тернопільського дошкільного навчального закладу №12. Відтак садочок закрили на карантин. Епідеміологи визначають контактних осіб.

Дитячий садок №12 тимчасово призупиняє роботу, – повідомляє Тернопільська міська рада. Мобільні групи медиків візьмуть аналізи на ПЛР-дослідження усіх працівників дошкільного навчального закладу, – зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Коли садочок відновить роботу, наразі невідомо.

Як запевнила начальниця міського відділу освіти, перед відновленням роботи дитячих садків усіх працівників протестували на COVID-19. ПЛР-дослідження коронавірусу не виявили. «Необхідні засоби дезінфекції та захисту ми закупили, скарг не надходило. Усі працівники, які приступили до роботи у дошкільних навчальних закладах, були здоровими за результатами обстежень. Також усі пройшли тестування щодо коронавірусу, тоді позитивних результатів не було виявлено».

Лікарі проводять епідрозслідування щодо випадку коронавірусу у дитсадку. Результати будуть відомі згодом.

Софія Романська