На засіданні міського оперативного штабу за участі начальника управління освіти і науки Ольги Похиляк обговорено ситуацію щодо відновлення роботи дитячого садочка №12 після його тимчасового закриття.

Як зазначила Ольга Похиляк, у дошкільному навчальному закладі №12 захворіла на коронавірус одна із педагогів, однак жодного іншого випадку захворювання ні серед працівників, ані серед дітей, виявлено не було.

Проте, з метою впровадження заходів, спрямованих на профілактику захворювання, 10 червня заклад було зачинено. За цей період всіх працівників дитсадка протестовано методом ПЛР, результати усіх тестів негативні.

Тому заплановано з понеділка, 22 червня, відновити повноцінну роботу садочка. А для безпечного перебування у дошкільному навчальному закладі як дітей, так і педагогів, тут проводять усі необхідні заходи з дезінфекції приміщення та прилеглої території.

Загалом у м. Тернополі працює 36 дитячих садочків, які відвідують понад 3000 дітей, середня наповнюваність кожної групи близько 10 дітей.

До слова, відповідно до рішення штабу, роботу шкільних таборів поки розпочато не буде.

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