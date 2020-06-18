На Тернопільщині підготували до відпочинкового сезону дев’ять стаціонарних таборів. Однак відкрити їх державна комісія з ТЕБ та НС не дозволяє.

Дитячі оздоровчі заклади залишатимуться закритими, як мінімум, до першого липня.

На Тернопільщині – понад сто двадцять тисяч дітей шкільного віку. Вони мають право на оздоровлення влітку. Однак через епідемію, цього року малеча змушена залишатися вдома.

«Щодо стаціонарних таборів, є надії, що їх дозволять відкрити у липні. Ми спілкувалися під час об’їзду із керівниками таборів, які визнали, що було б добре, аби оздоровчі заклади могли запрацювати у липні. Перед початком зміни дозвіл на відкриття повинні дати Держпродспоживслужба, ДСНС, лабораторний центр. Під час об’їзду деякі оздоровчі заклади отримали зауваження, які вони мають усунути, щоб отримати дозвіл на відкриття», – каже начальник управління сім’ї і молоді ОДА Ігор Чорний.

Під час однієї зміни табори на Тернопільщині можуть прийняти одночасно близько півтори тисячі дітей. За кошти обласного і місцевих бюджетів оздоровлюватимуть малечу з пільгових категорій. А загалом вартість однієї доби у стаціонарному таборі коливається від 310 до 350 гривень.

Софія Романська