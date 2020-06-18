Про це під час засідання оперативного штабу повідомив Василь Данчак, головний медик Тернополя.

“У лікаря одного із медичних закладів Тернополя діагностували коронавірус, коло контактних осіб встановлюється. Лікар перебуває на амбулаторному лікуванні на самоізоляції, – розповів Василь Данчак”.

Дану інформацію підтвердив і міський голова Тернополя Сергій Надал, пишуть Тернополяни.

“За минулу добу у Тернополі було виявлено вісім нових випадків захворювання на коронавірус, серед них один лікар другої міської лікарні, – повідомив міський голова”.

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