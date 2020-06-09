З 10 червня дитячий садок №12 тимчасово призупиняє свою роботу.

Як повідомили у міській раді, це пов’язано із реєстрацією лабораторно підтвердженого випадку захворювання на COVID-19 у працівника закладу.

Аби не допустити зараження інших вихованців та працівників закладу, його тимчасово закриють та проведуть необхідні заходи.

Про дату відновлення роботи дошкільного закладу буде повідомлено додатково.

У міськраді зауважують, що особи, котрі мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19, підлягають обов’язковій самоізоляції.

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