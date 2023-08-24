Ще на одній вулиці Тернополя частково перекрили рух транспорту

З 24 серпня буде частково перекрито руху транспорту на вулиці Євгена Коновальця у Тернополі.

Про це повідомляють у міській раді.

“З метою проведення робіт з поточного ремонту з 24 серпня по 10 вересня буде частково перекрито рух транспорту на вулиці Євгена Коновальця. Зокрема, роботи триватимуть на ділянці дороги від перехрестя вулиць Євгена Коновальця – Іллі Рєпіна до примикання вулиці Євгена Коновальця з вулицею Михайла Вербицького”, – ідеться у повідомленні.

Рух транспорту буде здійснюватися по смугах.

На період виконання робіт на ділянці будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схеми організації дорожнього руху.

Прохання до водіїв бути уважними й завчасно обирати маршрути руху.