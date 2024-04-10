Рух транспорту обмежать на три тижні на одній із вулиць Тернополя. Поточний ремонт асфальтного покриття проводитимуть на вулиці Андрія Сахарова на ділянці дороги від перехрестя вулиць Андрія Сахарова – Романа Купчинського в напрямку до КНС.

Ремонтні роботи триватимуть з 11 квітня до 03 травня 2024 року. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому 10 квітня.

– Виконання робіт відбуватиметься по смугах руху, – розповів Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Повне перекриття триватиме тільки декілька днів, будемо намагатись щоб це були вихідні дні, щоб не створювати незручності для проїзду транспорту до лікарні і житлових масивів. Повне перекриття буде під час асфальтування дороги.

На ділянці проведення робіт будуть встановлені дорожні знаки відповідно до схем організації дорожнього руху. Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.