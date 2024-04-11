Від сьогодні, 11 квітня, у зв’язку з технологічними особливостями ремонту дорожнього покриття на вулиці Андрія Сахарова та перекриттям руху даною вулицею в районі міської поліклініки №2, змінено рух громадського транспорту.

Зокрема, тролейбус № 9 курсуватиме вул. Романа Купчинського без з’їзду на вул. Андрія Сахарова.

Автобуси №12 та №21 проходитимуть вулицями: Сергія Корольова, Андрія Сахарова до обласної дитячої лікарні, де здійснюватимуть розворот і рухатимуться у зворотному напрямку вулицями: Андрія Сахарова, Сергія Корольова, Романа Купчинського та далі по маршруту.

“Просимо тернополян врахувати цю інформацію при плануванні своїх маршрутів”, – звертаються у міській раді.