До першої річниці повномасштабної війни у Тернополі погасили марку “ПТН ПНХ!”. Вона символізує події повномасштабного російського вторгнення. Марку випустили тиражем 1 500 000 примірників.

Це 12 марка Укрпошти про події російсько-української війни, – повідомила директорка Тернопільської дирекції Любов Гринчишин. За її основу взяли графіті британського вуличного художника Бенксі, яке він намалював на стіні зруйнованого будинку в Бородянці.

«На цьому випуску зображено одну з семи робіт всесвітньо відомого вуличного художника та політичного активіста Бенксі. Він їх створив анонімно у 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, який відправляє в нокаут Путіна, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт. Бородянка Київської області. Тираж поштової марки – 1 500 000 примірників. До марок також буде випущено конверт “Перший день”, художній конверт, картку, а також тематичний світшот».

У Тернополі вишикувалася черга за новою маркою”ПТН ПНХ!”. Кожен, хто придбає її, стане учасником благодійного проєкту.