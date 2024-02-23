Новий поштовий блок «І буде весна!» ввела в обіг Укрпошта 23 лютого. У Тернополі його погасили спеціальним штемпелем «10 років спротиву. Два роки широкомасштабного вторгнення росії в Україну. Тернопіль. 460001.23.02.2024».

Під час цієї події директорка з розвитку мережі Тернопільського регіону АТ «Укрпошта» Тамара Оксюта розповіла, що до поштового блоку увійшли чотири особливі марки. На кожній із них – особлива фотографія, що зафіксувала неповторні миті.

«Захоплення аеропорту «Бельбек». Севастополь, 2014 р.» – пам’ятна фотографія з окупації Криму. Її автор – польський фотограф Kуба Камінський, який отримав перше місце в конкурсі «Grand Press Photo 2014».

«Кохання не спинити! Харків, 2022 р.» – фото Сергія Бобка, що зафіксував тендітну мить кохання. На ньому – весільна фотосесія медиків-волонтерів навесні 2022-го у дворі зруйнованого будинку в Харкові. Світлина увійшла до переліку найкращих у 2022-му за версією газети «The Guardian».

«Світло переможе! «Азовсталь». Маріуполь, 2022 р.» – легендарний автопортрет, зроблений захисником із позивним «Орест» Дмитром Козацьким у травні 2022-го під час героїчної оборони Маріупольської «фортеці». На ньому – воїн у променях сонця на «Азовсталі». Ця фотографія також є однією з найкращих у 2022-му за версією газети «The Guardian».

«Руки піхотинця. Бахмут, 2023 р.» – її автор Максим Дондюк. На фото руки піхотинця 28-ї бригади з позивним «Сніжок». Фотокартка потрапила до добірки найкращих фотографій 2023-го за рейтингом журналу «Time».

Марковий блок випустили тиражем 250 000 примірників. Вартість одного маркового аркуша – 90 гривень. Додатково можна придбати також художній конверт, чотири листівки, презентаційну папку і сувенірну рамку. Дизайн цієї поштової продукції розробив художник Володимир Таран.