Цьогоріч весняне рівнодення відзначають 20 березня. Далі дні поступово ставатимуть довшими, а ночі коротшими. Щодо температурних показників, то метеорологи тішать прогнозами.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 21 березня обійдеться без істотних опадів. Вночі та вранці можливий туман, на дорогах утворюватиметься ожеледиця, вітер північний, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 5 – 10° тепла.

«Минула зимова довга ніч нарешті, підібгавши хвоста, тікає, а сонечка й тепла ставатиме все більше. Ніч починає зменшуватися, день збільшуватися! 21-го березня температура повітря очікується протягом дня в межах +8+12 градусів, а 23-го березня, у Всесвітній день метеоролога, та 24-го березня +12+17 градусів! У неділю похолоднішає на заході України», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, на Тернопільщині прихід астрономічної весни позначиться на температурних показниках. У краї передбачають довгоочікуване потепління.