Віримо, що принесуть перемогу: на Тернопільщину повертаються лелеки. ФОТО

На Тернопільщині спостерігається масовий приліт лелек. Після довгої зими чорногузи повертаються з теплих країв до рідних домівок.

Зокрема, близько 250 бузьків зафіксували біля Дністра. Підрахунок провели працівники НПП “Дністровський каньйон” в ході орнітологічного спостереження.

“Віримо, що весняний приліт лелек принесе нам Перемогу”, – зазначили у Національному природному парку.

Окрім спостереження за пернатими, працівники науково-дослідного відділу провели обстеження території парку поблизу села Городок, в урочищі “Печеніги”. Там зафіксували початок цвітіння найбільш яскравих ранньовесняних червонокнижних видів рослин – сону великого та лучного, горицвіту весняного, а також регіонально рідкісних видів Тернопільщини – осоки низької, авринії скельної та початок вегетації кизильника чорноплідного, мінуарції дністровської та молодила руського.