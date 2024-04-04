Серед весняних подій у природі чи не найзагадковішою є міграції птахів. Це явище здавна приваблює увагу науковців. Найпоширенішим методом вивчення перельотів залишається мічення птахів легкими металевими кільцями з викарбуваним номером та адресою, куди слід відправити кільце (або інформацію), у разі його знахідки.

За допомогою цього методу встановлено багато таємниць пташиних мандрівок, зокрема і тих видів що проживають на території НПП “Дністровський каньйон”. Про це розповів на сторінці національного природного парку начальник науково-дослідного відділу Олександр Вікирчак.

Маючи змогу прочитати написи на кільцях двох окільцьованих лебедів, науковці Парку змогли пояснити появу чисельних скупчень лебедів взимку на Дністрі. Один птах із групи лебедів у 200 особин, що проводили зиму 2017 року на Дністрі поблизу с. Вільховець був окільцьований на річці Вісла у центрі польського Кракова. Цей факт пояснив чому деякі групи лебедів небоязкі, наближаються до людей, беруть корм ледь не з рук: це птахи, які гніздуються на водоймах Європи, часто у межах великих міст. Там вони звикають до близької присутності людей, як і інші птахи, що живуть урбанізованому середовищі. На місцях зимівлі такі птахи зберігають свою синантропність. Такий висновок був підтверджений і цьогоріч: один птах із маже півсотні, що трималися берега Дністра в районі нижнього парку у м. Заліщики, був окільцьований в угорському місті Komarom-Esztergom, що на межі із Чехією. Про це науковці дізналися, отримавши відповідь з Українського центру кільцювання на наш запит з повідомленням номера кільця. Цього лебедя закільцювали у лютому 2017 року, коли йому було вже більше двох років. Ще кілька разів до 18 лютого 2017 року цього птаха спостерігали за місцем кільцювання, після цього ніякої інформації про його переміщення не було. Повідомлення працівників національного парку було першим з моменту кільцювання птаха.

“П’ять птахів із тієї зимової групи були нами окільцьовані: хто-зна може колись отримаємо звістку про їх мандрівки світом. Хоча надія невелика, бо за статистикою зі 100 окільцьованих птахів зворотня інформація буває від трьох-чотирьох”, – розповідає науковець.

Сучасні цифрові технології дають фантастичні можливості дослідження міграцій птахів. Чимало нового про міграції птахів учені дізнались використовуючи мікро-GPS-трекери, що прикріплюються до тіла птаха і дають можливість відслідковувати переміщення в режимі реального часу. Часто інформація про перебування птахів доступна на різних ресурсах on-line.

У 2015 році до Парку надійшла інформація під польських учених, що один із лелек з таким приладом чомусь надовго зупинився біля нашого с. Дзвиняч. На вказаному місці знайшли мертвого птаха, що найімовірніше загинув від контакту з повітряними лініям електропередач . Цей факт показав, що уже на початку серпня у наших краях перебувають пролітні зграї білих лелек з півночі Європи.

У 2018 році, вивчивши траєкторію перельоту великих підорликів, які були науковцями Білорусі помічені мікрорадіопередавачами, працівники парку переконались, що подорожуючи на південь, вони деякий час перебували і у регіоні НПП “Дністровський каньйон”. У 2022 році орнітологів здивував один яструбиний орел (гніздиться у деяких країнах центральної і південної Європи), який несподівано полетів не на південь , а на схід і деякий час перебував на території Парку.

Ще більш вражаючі кадри отримують науковці, прикріплюючи до тіла перелітних птахів мініатюрні відеокамери.