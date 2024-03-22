У заповідному лісі на Тернопільщині зрубали сотню дерев і зробили сміттєзвалище. ФОТО

У Дністровському каньйоні незаконно зрубали понад сто дерев. Шокуючий акт вандалізму було скоєно у межах Мельнице-Подільської громади. Окрім того, у заповідному лісі облаштували сміттєзвалище.

Такими ганебними діями зловмисники заподіяли шкоду природно-заповідному об’єкту на суму 861 225 грн.

Про кричуще порушення природоохоронного законодавства повідомив небайдужий громадянин через вебресурс “ЕкоЗагроза”. Про це розповіли у Державній екологічній інспекції у Тернопільській області.

Інспекція звернулася до поліції задля внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлення винних осіб.

До слова, цей ліс колись був колгоспним. Зараз він перебуває у землях запасу територіальної громади.

“Відповідно до вимог ст. 107 Лісового кодексу України, шкода, заподіяна лісу, не наданому в користування, у разі невстановлення осіб, винних у заподіянні шкоди, відшкодовується органом місцевого самоврядування, у межах території якого знаходиться ліс”, – зазначають в екоінспекції.