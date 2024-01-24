Визначили найкращу поштову марку України: на ній зображена картина художника з Тернопільщини

“Найкращою поштовою маркою України 2023 року” визнана “Вічна пам’ять!”, випущена 29 серпня, в День пам’яті загиблих захисників України.

Ескізом стала картина заслуженого художника України Олега Шупляка “Журба” (2016 р.).

Про це повідомили в Укрпошті.

Поштова марка містить благодійну складову. Частину коштів від продажу марки направляють на підтримку сімей військовослужбовців, котрі загинули, захищаючи Україну.

“Найкращим поштовим блоком України 2023 року” став “Українські колядки в Києво-Печерській лаврі”. Випуск став завершальним у 2023 році, презентованим напередодні Різдва — 22 грудня. Його присвячено річниці проведення Православною Церквою України різдвяного богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, якому минулого року виповнилося 950 років. Автор — заслужений художник України Миколай Кочубей.

“Поспішайте придбати ці поштові випуски в колекцію, адже відзнаки додають їм справжньої культовості! А всі ми знаємо, як формується шалена популярність марок, – наголошують в Укрпошті. – Серед ваших улюбленців, які були близькими до перемоги, варто згадати також поштові марки “Винищувачі зла” авторства Максима Паленко, “ПТН ПНХ” із роботою Бенксі та поштовий блок “Воїни світла. Воїни добра” Олександра Нікітюка”.