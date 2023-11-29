На Тернопільщині є робота для людей з інвалідністю

АТ “Укрпошта” та ТОВ “Тернопільхлібпром” запропонували шукачам роботи з інвалідністю більше 20 вакансій, загалом вони мають майже 70 пропозицій роботи.

«Осіб з інвалідністю запрошуємо на вільні робочі місця: слюсаря-сантехніка із зарплатою 7500 грн, листоноші – 7000 грн та столяра на з/п 7500 грн, – повідомила учасникам Ярмарку вакансій для осіб з інвалідністю, що відбувся у Тернопільській філії Тернопільського обласного центру зайнятості, начальник відділу підбору персоналу Тернопільського регіону АТ “Укрпошта” Тетяна Витягова. – Загалом по області маємо 58 вакансій, це також оператори та начальник відділу поштового зв’язку, завгосп; на пересувне відділення поштового зв’язку – начальник, водій-кур’єр, оператор. Якщо людина з інвалідністю зможе виконувати роботу за цими вакансіями, радо приймемо у наш дружній колектив».

Менеджер з персоналу ТОВ “Тернопільхлібпром” Олена Дубіна запропонувала учасникам заходу вакансії комірника (з/п 7700 грн), прибиральника виробничих приміщень (з/п 6700 грн) та водія-експедитора кат. В,С (з/п 12000 грн).

«Підприємству також потрібні пекарі (з/п 10000 грн), слюсарі-ремонтники виробничого обладнання (з/п 9400 грн)», – додала менеджер.

Представниці роботодавців розповіли про свої підприємства, поточну та перспективну потребу в кадрах; ознайомили з умовами праці та її оплати, вимогами до працівників, основними обов’язками за кожною з вакансій; поінформували про бонусні програми, можливості профнавчання та підвищення кваліфікації.

«Кар’єрні радники та рекрутери Тернопільської філії ОЦЗ зараз пропонують 64 вакансії для осіб з інвалідністю, загалом по області є 133 пропозиції роботи для цієї категорії громадян, – зауважила заступник начальника відділу взаємодії з роботодавцями ТФ ТОЦЗ Ольга Тихович. – Якщо Ви зацікавилися можливістю працевлаштування за іншими вакансіями, можете звернутися у філію ОЦЗ за тел. (0352) 405852, 0673132266″.

Учасники Ярмарку вакансій, які підібрали собі прийнятне місце праці, пройшли попередні співбесіди з представницями роботодавців та отримали запрошення на підприємства для подальшого вирішення питання працевлаштування.