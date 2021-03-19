Директор Центру Симона Візенталя доктор Шимон Самуелс звернувся з листом з приводу присвоєння стадіону у Тернополі імені Романа Шухевича до голови ФІФА Джанні Інфантіно.

Центр висловив протест проти перейменування стадіону на честь головного командира УПА Романа Шухевича, відповідального, на думку Центру Симона Візенталя, за масові вбивства євреїв і поляків.

Як інформує офіційний сайт Центру Симона Візенталя, «Шимон Самуельс закликав Джанні Інфантіно обговорити питання перейменування стадіону в Тернополі на 71-му конгресі ФІФА, який відбудеться 21 травня. Джанні Інфантіно відповів на звернення, пославшись на 4 статтю ФІФА, яка «не допускає дискримінацію будь-якого роду», передає Номер один.

Нагадаємо, Рішення Тернопільської міської ради про присвоєння центральному стадіону імені Романа Шухевича викликало широкий резонанс. Це обговорення вийшло за межі України. Деякі іноземні політики дозволили собі ряд неприпустимих висловлювань в адресу українських героїв.

Міський голова Тернополя Сергій Надал наголосив: «Ми – на своїй Богом даній землі і будемо робити те, що вважаємо за потрібне. Десятиліттями працювала комуністична машина пропаганди і знищення всього українського. Роками радянські історики переписували історію України, щоб заплямувати репутацію, спотворити образ українських воїнів. І це стосується історії не лише УПА, а ще часів Київської Русі, Гетьманщини».

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