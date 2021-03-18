Центр Симона Візенталя закликав президента ФІФА Джанні Інфантіно винести питання щодо стадіону в Тернополі на порядок денний Конгресу ФІФА у травні цього року.

Європейське відділення неурядової організації Центр Симона Візенталя звернулося до президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно із закликом відреагувати на рішення міськради українського міста Тернополя щодо присвоєння стадіону імені Романа Шухевича. Про це в неурядовій організації повідомили в середу, 17 березня, передає DW.

“Ми очікуємо, що Ви наполягатимете на тому, щоб Українська асоціація футболу (УАФ) відмовила у проведенні матчів на стадіоні, допоки його не перейменують у дусі Статуту ФІФА”, – йдеться в зверненні до Джанні Інфантіно. Крім того, в центрі закликали президента ФІФА винести це питання на обговорення під час запланованого на травень цього року Конгресу ФІФА.

У центрі кажуть, що ФІФА не повинна асоціюватися з використанням футболу на службі ненависті.

Нагадаємо, рішення міськради українського міста від 5 березня присвоїти стадіону ім’я Романа Шухевича розкритикував раніше посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон. “Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я сумнозвісного гауптмана 201-го батальйону шуцманшафту Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасування цього рішення”, – написав він у соцмережі Twitter. У свою чергу міністерство закордонних справ України після заклику посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона до Тернопільської міської ради заявило, що питаннями національної пам’яті мають займатися історики, а дипломати – зміцненням дружби і взаємоповаги між народами.

Так само 10 березня повідомлялося про заяву мера польського Замостя Анджея Внука, що його місто відмовляється від проєкту з Тернополем про спільну історію міст вартістю 68,7 тисячі євро через це рішення Тернопільської міської ради.

15 березня у пресслужбі Тернопільської міськради повідомили інформагенції “Українські новини”, що влада міста не має наміру скасовувати своє рішення про присвоєння міському стадіону імені командира УПА Романа Шухевича попри заклики іноземних дипломатів і громадських організацій зробити це.

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