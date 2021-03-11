Польське місто Замостя вирішило припинити співпрацю з Тернополем у європейському грантовому проєкті на майже 69 тисяч євро через перейменування міського стадіону на честь головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

Про це йдеться в заяві мера Замостя Анджея Внука, яку оприлюднили 10 березня, пише Громадське.

Зокрема він заявив, що Шухевич «відповідальний за жорстокий геноцид поляків у 1943-44 роках». У зв’язку з цим влада польського міста вирішила припинити співпрацю з українським у проєкті «Спільна історія двох міст ㅡ Тернополя та Замостя».

На цей проєкт Європейський Союз надав грант на 68,7 тисячі євро. Він мав популяризувати історію міст та зміцнити польсько-українські відносини. Однак мер Замостя зазначив, що «у нинішній ситуації така співпраця неможлива».

«Поважаю право кожного народу на своє розуміння історії. Однак я не можу перейти до порядку денного через жорстокість війни та відсутність поваги до беззахисних жертв польського походження», ㅡ зазначив він.

Анджей Внук заявив, що дії міської влади Тернополя суперечать заявам щодо збереження польської та української спадщини та історії цього міста, «побудованого як громадянами Польщі, так і українцями».

«Кожна така ініціатива повинна враховувати почуття сімей жертв та польської нації», ㅡ сказав він.

Нагадаємо, міська рада Тернополя перейменувала стадіон 5 березня — у день смерті Романа Шухевича. Тепер споруда має назву «Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича».

9 березня посол Ізраїлю Джоель Ліон засудив таке рішення й вимагав його скасувати. У Міністерстві закордонних справ України відповіли на це, що дискутувати у такій темі мають історики, а дипломати мають працювати над зміцненням відносин.