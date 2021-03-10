Посол Ізраїлю вимагає скасувати рішення про присвоєння тернопільському стадіону імені Шухевича

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

“Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім’я сумнозвісного Гауптмана #SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича й вимагаємо негайного скасування цього рішення”, – написав посол у Twitter у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

5 березня на сесії Тернопільської міської ради було ухвалено рішення про присвоєння назви міському стадіону “Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича”.

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