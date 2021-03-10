Минулого тижня Тернопільська міська рада прийняла рішення про присвоєння міському стадіону імені Романа Шухевича.

Проте, як виявилося, така ініціатива викликала у декого обурення. Так, вчора незадовлення з цього приводу висловив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон. Він навіть висуну ввимогу скасувати рішення міськради.

Сьогодні міський голова Тернополя Сергій Надал оприлюднив відповідь послу, зазначивши, що то, вочевидь, став жертвою “радянської історіографії”.

“«Свобода народам! Свобода людині!» – це ключове гасло боротьби українських повстанців. Українська Повстанська Армія та її головнокомандувач Роман Шухевич воювали не лише за свободу українського народу, а й за свободу інших поневолених та пригноблених народів нацистським та комуністичним режимами. І євреї тих часів це добре розуміли. Тому приєднувалися до УПА, допомагали та підтримували повстанців.

Прочитав пост Надзвичайного та Повноважного посла Держави Ізраїль в Україні пана Джоеля Ліона щодо рішення Тернопільської міської ради, яким ми присвоїли нашому центральному стадіону ім’я Романа Шухевича. Хочу повідомити пану послу та іншим людям, котрі стали заручниками «радянської історіографії», конкретні факти, які документально зафіксовані.

В Українській Повстанській Армії воювали представники різних народів. Історії відомі факти, коли євреї були серед лідерів українських повстанців. Згадаймо:

Лейбу-Іцика Добровського, відданого працівника політичного відділу УПА.

Лазаря та Мойсея Орєхови-Штейнів, які були українськими повстанцями і входили до почоту відомого курінного «Кори».

Вчені дискутують про єврейське походження одного з лідерів ОУН Лева Ребета. Але незважаючи на його походження, саме він був ідеологом мирного співіснування націй.

А тепер щодо самого Романа Шухевича. З вересня 1942 по лютий 1943 родина Романа Шухевича переховувала в своєму будинку від переслідування нацистами сусідську єврейську дівчинку Ірину Райхенберг. Роман Шухевич, використовуючи свої можливості, допоміг з виготовленням для дівчинки нових документів на ім’я українки Ірини Василівни Рижко. Після арешту дружини Романа Наталії Шухевич в 1943 році Гестапо Роману Шухевичу вдалося переправити дівчинку в сирітський притулок при жіночому греко-католицькому монастирі Василіанок в Пилипові, поблизу містечка Куликів, що за 30 кілометрів від Львова, де Ірина і перебувала до кінця війни, переживши німецьку окупацію і Голокост.

Загалом за даними Гестапо, представники ОУН і УПА неодноразово допомагали переховуватися євреям і виготовляли для них документи. Тобто, була налагоджена працююча система українських повстанців з порятунку євреїв. Тому десятки українських націоналістів стали «Праведниками світу». Це також підтверджують радянські документи і навіть документи держави Ізраїль.

Радянську пропаганду взяла на озброєння сучасна Росія. Відкриті архіви КДБ УРСР переконають пана посла в моїй правоті. Він, як і багато інших, відкриє для себе чимало нового про діяльність Романа Шухевича та Української Повстанської Армії – Армії Воюючої України.

Ми можемо дискутувати, але рішення міської ради Тернополя про присвоєння міському стадіону імені Романа Шухевича не буде скасовано. Кожна країна шанує своїх героїв. Без цього нація не має майбутнього.

В історії кожної нації є особистості, без яких вони ніколи не постали б незалежними. Таким був Джордж Вашингтон для США. Таким був один з національних героїв євреїв, сьомий прем’єр-міністр Ізраїлю, лауреат Нобелівської премії миру, Менахем Бегін. Що поєднує цих людей з Романом Шухевичем? Усі вони свого часу були ворогами для метрополій, коли боролися за право своїх народів за Незалежність. Без Бегіна не було б держави Ізраїль, а без Шухевича не було б незалежної України”, – ідеться у дописі Сергія Надала.